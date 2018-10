Der Himalaya mit dem Mount Everest (M). Archivbild Quelle: Sabina Bhattrai/epa/dpa

Sieben Mitglieder einer Himalaya-Expedition sind bei einem Schneesturm im Westen Nepals ums Leben gekommen. Ein Rettungsteam habe ihre Leichen am 7193 Meter hohen Berg Gurja gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Von zwei Männern fehle noch jede Spur.



Das Außenministerium in Südkorea teilte dagegen mit, alle neun Mitglieder der Expedition seien tot. Die fünf Südkoreaner und vier nepalesische Bergführer hatten am Gurja in 3.500 Meter Höhe ihr Camp aufgeschlagen, als der Sturm kam.