Das Kunstwerk hat sich nach der Versteigerung selbst zerstört. Quelle: Banksy/Press Association Images/dpa

Das während einer Auktion in London geschredderte Kunstwerk des Street-Art-Künstlers Banksy ist erfolgreich verkauft worden. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die Käuferin, die das Bild vergangene Woche ersteigert habe, nehme es auch zerschreddert an. Sie bezahle auch den Auktionspreis - umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro.



Das Bild "Girl With Balloon" war kurz nachdem der Hammer fiel, zum Erstaunen der Teilnehmer durch einen im Rahmen verborgenen Schredder gelaufen.