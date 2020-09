Bundesanwaltschaft. Archivbild

Nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde in Karlsruhe auf Anfrage mit.



In Halle wurden ersten Erkenntnissen zufolge zwei Menschen erschossen. Es seien mehrere bewaffnete Täter auf der Flucht. Eine Person wurde inzwischen festgenommen. Die Stadt spricht von einer "Amoklage". Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.