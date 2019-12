Polizeifahrzeuge am Tatort in Moskau.

Quelle: Bai Xueqi/XinHua/dpa

Nach den Schüssen an der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau haben die Sicherheitsbehörden die Absperrungen dort wieder aufgehoben. Die Lubjanka, ein zentraler Platz in Moskau, ist für den Verkehr wieder frei, teilte die städtische Transportbehörde auf Twitter mit.



Nach FSB-Angaben wurden bei dem Angriff ein Geheimdienstmitarbeiter und der Angreifer getötet. Das Gesundheitsministerium sprach von fünf Verletzten. Die Hintergründe sowie die Identität des Angreifers sind noch unklar.