Donald Trump vor dem Weißen Haus. Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat nach den tödlichen Schüssen in einer Synagoge von Pittsburgh schnellere Todesurteile für Mörder gefordert. "Sie sollten wirklich den ultimativen Preis zahlen", sagte Trump über Menschen, die Gläubige in Gotteshäusern erschießen. "Sie sollten nicht Jahre über Jahre darauf warten."



Der Präsident sprach sich zudem für bewaffnetes Sicherheitspersonal bei Gottesdiensten aus. In Pittsburgh hatte ein Schütze in einer Synagoge mehrere Menschen erschossen.