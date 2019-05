In Rüsselsheim fielen Schüsse.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Nach Schüssen in der Rüsselsheimer Innenstadt ist gegen einen 28-Jährigen Haftbefehl wegen versuchter Tötung ergangen. Der Mann sei dem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnet habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.



Der kurdischstämmige Tatverdächtige mit deutschem Pass gehöre einer Großfamilie an, die mit Mitgliedern einer anderen Familie in der Bahnhofsstraße in Streit geraten sei. Ein Mann wurde durch einen Streifschuss leicht verletzt.