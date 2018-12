Frankreich wird erneut von einem mutmaßlichen Terroranschlag erschüttert. Bei einem Angriff am Straßburger Weihnachtsmarkt wurden drei Menschen getötet, erklärte Innenminister Christophe Castaner. Zwölf Menschen wurden demnach verletzt, sechs von ihnen sehr schwer.



Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der mutmaßliche, flüchtige Täter sei bereits wegen Delikten in Frankreich und Deutschland verurteilt worden. Er sollte eigentlich laut Medien am Dienstag verhaftet werden.