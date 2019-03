Krankenwagen stehen auf einer Straße in Utrecht.

Quelle: Peter Dejong/ap/dpa

Nach den Schüssen in Utrecht gilt in der Provinz nun die höchste Terrorwarnstufe. Die Menschen sollen ihre Häuser nicht verlassen. Zuvor waren mehrere Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Ein Mensch soll sein Leben verloren haben.



Ein Verdächtiger sei vermutlich mit einem roten Auto geflohen. Die Polizei fahndet nun nach einem 37-jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein.