Kardinal George Pell vor dem Gericht in Melbourne.

Quelle: David Crosling/AAP/dpa

Nach dem Schuldspruch gegen den australischen Kardinal George Pell wegen sexuellen Missbrauchs hat der Vatikan auf sofortige Konsequenzen verzichtet und will stattdessen auf ein Urteil im Berufungsverfahren warten. Pell habe "das Recht, sich bis in die letzte Instanz zu verteidigen", erklärte Vatikan-Sprecher Alessandro Gisotti.



Er erinnerte daran, dass Pell seine Unschuld beteuert habe. Pell war von einem Gericht für schuldig befunden worden, sich an zwei Jungen vergangen zu haben.