Impfflüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Familienministerin Franziska Giffey plädiert nach Schulschließungen wegen Masern in Schleswig-Holstein für eine Impfpflicht. "Die Gesundheit und der Schutz der gesamten Bevölkerung setzen der individuellen Freiheit Grenzen", erklärte die SPD-Politikerin. Das sei keine "leichtfertige Entscheidung".



Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich am Dienstag für eine Masern-Impfpflicht in Kindergärten und Schulen ausgesprochen. Zudem solle "idealerweise auch medizinisches Personal" geimpft sein.