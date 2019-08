Eine Mutter mit ihrer Tochter bei einer Trauerveranstaltung.

Quelle: Stewart F. House/The Dallas Morning News/AP/dpa

Nach der Bluttat im texanischen El Paso hat die Gemeinde ein Trauerzentrum eingerichtet. Es soll Menschen helfen, mit dem offenbar rassistisch motivierten Schusswaffenangriff am Wochenende umzugehen, bei dem 22 Menschen getötet und viele verletzt wurden.



Innerhalb weniger Stunden versammelten sich die Familien vieler Opfer an dem in einem Veranstaltungszentrum eingerichtet Trauerort. Zu den bereitgestellten Diensten gehören Seelsorge, Reiseassistenz und finanzielle Unterstützung.