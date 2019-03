Bram Schot (l) und Alexander Seitz.

Quelle: Armin Weigel/dpa

Mit einem harten Sparprogramm und Stellenabbau will Audi-Chef Bram Schot sein Unternehmen nach einem sehr schwachen Jahr wieder auf Kurs bringen. Der Umbau "wird nicht bequem. Aber wir stellen die Gewinnzone klar vor die Komfortzone", sagte Finanzvorstand Alexander Seitz.



Schot hatte bereits gesagt, 90.000 Audi-Mitarbeiter seien zu viel. Zahlen zum Personalabbau wollte er nicht nennen. Für die 61.000 Audi-Beschäftigten in Ingolstadt und in Neckarsulm gilt bis 2025 ein Kündigungsschutz.