Die Polizei geht vielerorts gegen Gaffer vor. Symbolbild Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Nach einem schweren Lastwagenunfall auf der Autobahn 3 in Bayern ermittelt die Polizei gegen gut ein Dutzend Gaffer. Von der Gegenfahrbahn aus hatten demnach bei Wörth an der Donau Autofahrer die Bergung eines schwer verletzten Lkw-Fahrers mit Handys gefilmt.



Weil die Gaffer dafür sehr langsam an der Unfallstelle vorbeifuhren, bildete sich ein Rückstau von etwa zehn Kilometern. Die Beamten filmten die Neugierigen. Ihnen droht ein Bußgeld von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.