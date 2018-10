Fast ganz Italien ist wegen Unwettern im Alarmzustand. Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Die Zahl der Toten nach den schweren Unwettern in Italien ist auf mindestens zwölf gestiegen. In den Alpen sitzen laut der Nachrichtenagentur Ansa rund 180 Touristen und Saisonarbeiter fest.



In Ligurien an Italiens Riviera waren in der Nacht noch 20.000 Menschen ohne Stromversorgung. Regionalpräsident Giovanni Toti schätzte die Schäden auf mehrere Hundert Millionen Euro. Angespannt ist die Lage vor allem in den Regionen Venetien um die Lagunenstadt Venedig und in Trentino im Norden.