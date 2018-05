Der DDR-Liedermacher Holger Biege ist gestorben. Archivbild Quelle: Philipp Schulze/dpa

Der DDR-Liedermacher Holger Biege ist tot. Der 65-Jährige starb am Mittwochabend in Lüneburg, bestätigte ein Musikerfreund der dpa. Biege war in der DDR mit Hits wie "Wenn der Abend kommt" und "Sagte mal ein Dichter" bekannt geworden. 1983 war der in der DDR beliebte Musiker nach einem Gastspiel in West-Berlin geblieben.



Seit einem Schlaganfall im Jahr 2012 war der Sänger gelähmt. Seine Stimme hatte er verloren. In den letzten Tag ist Biege ins Koma gefallen und nicht mehr aufgewacht.