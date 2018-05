Der Musiker Abi Ofarim. Quelle: Felix Hörhager/dpa

Der israelische Musiker Abi Ofarim ist tot. Der 80-Jährige starb nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in München. Ofarim, der mit bürgerlichem Namen Abraham Reichstadt hieß, feierte in den 1960er Jahren mit seiner ersten Frau große Erfolge im Duo Esther & Abi Ofarim.



Nach ihrer Trennung folgten Alkohol- und Drogenexzesse. Im Januar 2017 wurde der Sänger schwer krank. Eine Lungenentzündung wurde diagnostiziert. Später fiel er ins Koma, zudem folgte eine OP am Herzen.