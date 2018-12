Aktienhändler sitzen im Handelssaal der Frankfurter Börse.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Nach sechs Gewinnjahren in Folge mussten Anleger am deutschen Aktienmarkt 2018 herbe Verluste hinnehmen. Der Leitindex DAX büßte mehr als 18 Prozent ein. Das Jahr war damit das verlustreichste seit der internationalen Finanzkrise 2008.



Am Freitag reichte es für den DAX noch zu einem Plus von 1,71 Prozent auf 10.558,96 Punkte. Einen Tag zuvor war der Index auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Den größten Kursverlust im DAX beklagten 2018 die Aktionäre der Deutschen Bank.