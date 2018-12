Zorgui steckte sich fast genau acht Jahre nach dem Straßenhändler Mohamed Bouazizi in Brand. Der hatte im Dezember 2010 durch seine Selbstverbrennung den Aufstand in Tunesien mitausgelöst, in der Folge griffen Protestbewegungen auf die gesamte Region über und stürzten langjährige Machthaber wie Husni Mubarak in Ägypten und Muammar al-Gaddafi in Libyen.



In einem Abschiedsvideo äußerte Journalist Zorgui seine Frustration darüber, dass Tunesien auch acht Jahre nach dem Sturz von Langzeitpräsident Zine el Abidine Ben Ali noch immer wirtschaftlich darnieder liege. Die Verheißungen des Arabischen Frühlings seien unerfüllt geblieben, sagte er. Zorgui starb am Montag, kurz nachdem er mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus in Kassérine eingeliefert worden war.