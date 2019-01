Trump versuchte am Samstag dagegenzusteueren - auf Twitter, natürlich. Sollte er in den drei Wochen keinen fairen Deal mit dem Kongress bekommen, werde er seine Vollmachten nutzen, um die "humanitäre und Sicherheitskrise" an der Südgrenze anzugehen. Ein Wink mit der Verhängung des nationalen Notstands. "Die Verhandlungen mit den Demokraten beginnen sofort", twitterte er. "Wird nicht einfach sein, einen Deal zu machen, beide Seiten haben sich sehr eingegraben. Die Sache für die Nationale Sicherheit ist großartig erweitert worden mit dem, was an der Grenze und durch Dialog geschieht. Wir werden die Mauer bauen", versprach er: