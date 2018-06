Helene Fischer in Berlin. Quelle: Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa

Erleichterung bei Tausenden Fans: Nach sieben abgesagten Konzerten will Schlager-Star Helene Fischer ("Atemlos") am Freitagabend in Wien wieder auf der Bühne stehen. Das Konzert finde statt, teilte der Veranstalter Semmel-Concerts auf Facebook mit.



Die 33-Jährige hatte auf Anraten ihres Arztes zuletzt fünf Auftritte in Berlin und zwei in Wien abgesagt. Zu möglichen Ersatzterminen dafür will sich der Veranstalter im Laufe der kommenden Woche äußern.