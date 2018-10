Besucher im Syrischen Nationalmuseum. Quelle: Uncredited/SANA/dpa

Sieben Jahre nach seiner Schließung hat das syrische Nationalmuseum in Damaskus wieder seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet. Syriens Kulturminister Mohammad al-Ahmad sagte, dies sei auch ein Zeichen, dass die Sicherheit in Damaskus wiederhergestellt sei.



Das Museum war kurz nach Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges geschlossen worden, aus Angst vor Plünderungen und Zerstörungen. So hatte die Terrormiliz IS zahlreiche historische Stätten in Syrien zerstört oder geplündert.