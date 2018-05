Die Abstimmung gilt als wegweisend für die Zukunft des Landes. Quelle: Ameer Al Mohammedaw/dpa

Bei der ersten Parlamentswahl im Irak nach dem militärischen Sieg gegen die IS-Terrormiliz hat sich in vielen Gebieten nur eine geringe Wahlbeteiligung abgezeichnet. In einigen Provinzen lag sie laut Wahlkommission bis 12.00 Uhr Ortszeit zwischen 20 und 30 Prozent.



Der Wahlbeobachter der Friedrich-Ebert-Stiftung, Tim Petschulat, berichtete, in mehreren Wahllokalen in Bagdad hätten bis zum frühen Nachmittag nur zehn Prozent der 24 Millionen Wahlberechtigten abgestimmt.