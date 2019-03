Fliehende Einwohner vor einer zerstörten Moschee. Archivbild

Quelle: Felipe Dana/AP/dpa

Nach dem Sieg über den IS warnen die syrischen Kurden vor dessen Wiedererstarken. Der IS sei zwar militärisch zerstört, sagte der Außenbeauftragte des politischen Arms der Syrischen Demokratischen (SDF) Abdel Karim Umar. "Aber Daesh ist in den befreiten Gebieten noch immer präsent." Daesh ist die arabische Abkürzung für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).



Es gebe in der Region Dutzende Schläferzellen, erklärte Umar. Auch die IS-Ideologie sei noch immer lebendig.