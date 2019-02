"Das ist eine sehr allgemeine Hoffnung, die so einfach nicht funktioniert", sagte der Leiter des Comprehensive Cancer Center der Berliner Charité, Ulrich Keilholz, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bereits in den 1960er Jahren habe es in den USA die Aussage gegeben, dass Krebs in den nächsten Jahren besiegt werden könne. "Aber diese Aussagen waren eher politisch motiviert als wissenschaftlich fundiert."