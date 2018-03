Spahn hat mit seinen Hartz IV-Aussagen hohe Wellen geschlagen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach den umstrittenen Äußerungen des designierten Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) zu Hartz IV hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Debatte eingeschaltet. "Unser Ziel muss höher gesteckt sein, als dass Menschen von Hartz IV leben", sagte er der "Rheinischen Post".



Der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz sagte in den ARD-"Tagesthemen": "Wir haben andere Vorstellungen und das weiß jeder." Spahns Aussage war, mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht".