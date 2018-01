Die SPD in der Krise – es brodelt in der Partei. In einem Brief an die Genossen analysiert Parteichef Schulz die Gründe für das Wahldebakel. Er blickt weit in die Vergangenheit und teilt in viele Richtungen aus. Ein anderer Spitzengenosse spekuliert derweil über GroKo-Szenarien und erntet prompt Kritik.