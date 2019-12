Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die SPD nach dem Mitgliederentscheid zur Geschlossenheit ermahnt. "Aus ihrer Krise wird die SPD nur herauskommen, wenn die ganze Partei zusammensteht", so Weil. "Am Ende entscheiden in der Demokratie Mehrheiten - und Minderheiten müssen eine solche Entscheidung akzeptieren."



Weil sagte, Esken und Walter-Borjans hätten sich nach einem guten Diskussionsprozess mit einer klaren Mehrheit durchgesetzt. Nun benötigten beide eine "glückliche Hand".