Angela Merkel (CDU) gibt ein Statement zur Regierungsbildung. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drängt nach dem SPD-Votum darauf, dass das neue Kabinett rasch mit der Arbeit beginnt. Die Menschen in Deutschland warteten auf eine handlungsfähige Regierung, sagte Merkel in Berlin. "Fast sechs Monate nach dem Wahltag haben sie einen Anspruch darauf, dass etwas geschieht."



Deshalb sei es "gut und wichtig, dass es in ein paar Tagen losgeht". Der SPD-Mitgliederentscheid sei eine "sehr, sehr gute Grundlage für die gemeinsame Regierungsarbeit".