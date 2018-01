Volker Kauder (CDU) ist für rasche Koalitionsverhandlungen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach einer möglichen positiven Abstimmung des SPD-Parteitags am Sonntag wollen CDU und CSU rasch die Regierungsbildung voranbringen. Man werde zwar manche Punkte noch verhandeln müssen, etwa den Familiennachzug für Flüchtlinge, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder vor einer Fraktionssitzung.



"Ich finde aber, es muss nicht mehr so viel verhandelt werden, dass man das nicht in zwei Wochen schaffen könnte." Die SPD müsse nun ihre Basis davon überzeugen, was sie in den Sondierungen erreicht habe.