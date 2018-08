Der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Nach Abschluss der letzten SPD-Regionalkonferenz zum Mitgliederentscheid über die Frage der Neuauflage einer Großen Koalition hat sich der kommissarische SPD-Parteichef Olaf Scholz zuversichtlich gezeigt.



"Ich bin sehr optimistisch, dass es ein positives Votum der Mitglieder geben wird, so dass wir den Auftrag bekommen, in die künftige Regierung einzutreten", sagte Scholz in Ulm. Mehr als 463.000 SPD-Mitglieder können noch bis zum 2. März über den Koalitionsvertrag abstimmen.