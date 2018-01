Klöckner ermahnt die SPD zu Verantwortungsbewusstsein. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner hat den SPD-Parteitagsbeschluss zum Einstieg in Koalitionsverhandlungen mit der Union begrüßt. "Glückwunsch zur Entscheidung und Bereitschaft, sich doch in den Dienst des Landes zu stellen #SPD", schrieb sie auf Twitter.



CDU-Vize Thomas Strobl warnte die Sozialdemokraten vor überzogenen Erwartungen. "Für die weiteren Verhandlungen gilt das, was wir in der Sondierung gemeinsam erarbeitet haben", sagte Strobl der Funke-Mediengruppe.