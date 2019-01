Der Sitz von Huawei in Warschau.

Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Der chinesische Telekommunikations-Riese Huawei hat sich von einem Manager getrennt, der in Polen unter Spionageverdacht festgenommen worden ist. In einer Mitteilung distanzierte sich der Konzern von dem Mitarbeiter: "Die ihm vorgeworfenen Taten haben nichts mit dem Unternehmen zu tun."



Nach polnischen Presseberichten wurde dem Manager vorgeworfen, mit chinesischen Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben. Der Chinese ist Berichten zufolge der Vertriebsmanager von Huawei in Polen.