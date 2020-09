Elektronenmikroskopische Aufnahme mehrerer HI-Viren.

Quelle: Hans Gelderblom/Robert Koch Institut/dpa

Es ist erst der zweite Fall weltweit: Der als "Londoner Patient" bezeichnete HIV-Patient ist wahrscheinlich geheilt. Etwa zweieinhalb Jahre nach Beendigung der Anti-HIV-Therapie ist bei dem Patienten kein funktionsfähiges HI-Virus mehr nachweisbar gewesen.



Das berichten Mediziner von der University of Cambridge (Großbritannien) in der Fachzeitschrift "The Lancet HIV". Der Patient, der neben HIV eine Blutkrebserkrankung hatte, hatte zuvor eine spezielle Stammzellspende erhalten.