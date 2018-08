Ein Kardiologe zeigt einen Schirmverschluss fürs Herz. Archivbild Quelle: Jochen Lübke/dpa

Kardiologen sorgen sich um eine Zunahme von Herz-Kreislauferkrankungen. Nach einem starken Rückgang von Todesfällen seit 1990 steige die Zahl seit 2015 wieder leicht an, sagte die Chefärztin der Kardiologie am Klinikum München-Bogenhausen, Ellen Hoffmann.



Der Fortschritt der Medizin sei in der Kardiologie an eine Grenze gelangt. Zudem werde die Bevölkerung immer älter, sagte Hoffmann. Weiterhin sind Herz-Kreislauferkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland.