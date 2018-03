Feldmann (SPD) bleibt Oberbürgermeister von Frankfurt am Ma Quelle: Andreas Arnold/dpa

Peter Feldmann bleibt für weitere sechs Jahre Stadtoberhaupt in Frankfurt am Main. Der SPD-Politiker wurde am Sonntag in der Oberbürgermeister-Stichwahl mit 70,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Auf seine Konkurrentin Bernadette Weyland entfielen 29,2 Prozent.



Die Wahlbeteiligung war mit 30,2 Prozent sehr niedrig. Insgesamt waren in der hessischen Metropole mehr als 500.000 Menschen zur Wahl aufgerufen. Feldmann war als großer Favorit in die Stichwahl gegangen.