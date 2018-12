Kerzen liegen auf einem Sockel nahe des Weihnachtsmarktes.

Zwei Menschen, die im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Straßburg in Polizeigewahrsam genommen worden waren, sind wieder auf freiem Fuß. Die beiden seien bereits am Donnerstag entlassen worden, hieß es aus Justizkreisen.



Laut dem Sender France Bleu handelte es sich um die letzten beiden Personen, die im Zuge der Ermittlungen noch in Gewahrsam saßen. Sie waren verdächtigt worden, eine Rolle bei der Beschaffung der Waffe des mutmaßlichen Attentäters Cherif Chekatt gespielt zu haben.