Eiffelturm in Paris. Quelle: Christian Böhmer/dpa

Große Enttäuschung für Paris-Besucher: Der Eiffelturm ist auch heute wegen eines Streiks geschlossen geblieben. Nach Verhandlungen zwischen dem Management und den Gewerkschaften teilte die Betreibergesellschaft Sete am Abend mit, die Touristenattraktion solle am Freitagmorgen wieder öffnen.



Der Turm war am Mittwoch für Besucher geschlossen worden. Beschäftigte wehrten sich gegen ein neues Zugangssystem. Der Eiffelturm ist eine der meistbesuchten Attraktionen der Hauptstadtregion.