Ryanair erkennt Piloten-Gewerkschaft an. Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Europas größter Billigflieger Ryanair vollzieht unter dem Druck der Pilotengewerkschaften eine Kehrtwende. Um Streiks vor Weihnachten zu vermeiden, will das Unternehmen die Arbeitnehmerbündnisse jetzt doch anerkennen.



Ryanair habe die Pilotengewerkschaften zu Gesprächen eingeladen. Allerdings will die Gesellschaft nur mit Gewerkschaftern verhandeln, die selbst für Ryanair fliegen. Die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit will das Verhandlungsangebot nun prüfen.