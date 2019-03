Unterdessen haben neue Protestaktionen der Opposition begonnen. In der Industriemetropole Valencia im Norden des Landes versammelten sich am Samstag zahlreiche Anhänger des selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó. Auch in der Hauptstadt Caracas und anderen Teilen des Landes waren Proteste gegen die Regierung von Maduro geplant. Guaidó twitterte Fotos, die ihn bei einem Gottesdienst in Valencia und auf einem Markt in der Stadt zeigten.