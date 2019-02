Nachdem in den ersten Häusern in der Altstadt von Köpenick am frühen Abend wieder Licht brannte, gelang es dem Konzern Vattenfall wenige Zeit später schließlich, auch die übrigen Straßenzüge wieder zu versorgen. Bei der Reparatur waren mehrere "unglückliche Komponenten" zusammengekommen, die man in dieser Form noch nicht gehabt habe, so die Vattenfall-Sprecherin für das Berliner Stromnetz, Julia Klausch. Die Blockheizkraftwerke in Köpenick und Friedrichshagen gingen vorübergehend vom Netz. Das Kraftwerk in Friedrichshagen lieferte am Mittwoch laut Vattenfall aber wieder Strom.