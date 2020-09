Peter Altmaier stürzt nach seinem Auftritt von der Bühne.

Quelle: -/dpa

Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist beim Digitalgipfel in Dortmund beim Abgang von der Bühne gestürzt und mit einer Platzwunde am Kopf in eine Klinik gebracht worden. Der 61-Jährige war zunächst ohnmächtig, kam aber noch vor Ort wieder zu Bewusstsein. Die Untersuchung in der Klinik habe ergeben, dass er sich das Nasenbein gebrochen hat.



Altmaier stolperte nach seiner Auftaktrede auf einer Treppe. Während der Fahrt ins Krankenhaus war er bei Bewusstsein und bedankte sich für die medizinische Versorgung.