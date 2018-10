Erdbeben und Tsunami in Indonesien. Quelle: Zulkarnain/XinHua/dpa

Ein starkes Erdbeben hat erneut Teile Indonesiens erschüttert. Das Zentrum lag laut der US-Erdbebenwarte USGS in zehn Kilometern Tiefe im Meer nördlich der Provinz Java Timur und nordwestlich von Bali. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht.



In einer anderen Region Indonesiens, auf der Insel Sulawesi, hatte es am 28. September ein verheerendes Erdbeben und einen Tsunami gegeben. Die Küstenstadt Palu und Dörfer wurden verwüstet. Offiziell ist von mehr als 2.000 Toten die Rede.