Nach tagelanger Irrfahrt durch asiatische Gewässer haben die ersten von knapp 2.300 Menschen in Kambodscha das Kreuzfahrtschiff "Westerdam" verlassen. Die US-Botschaft in Phnom Penh twitterte: "Die ersten Passagiere sind von der #Westerdam runtergegangen und auf dem Heimweg!"



Zuvor hatte das Schiff mit 1.455 Gästen und 802 Besatzungsmitgliedern an Bord aus Sorge vor einer Einschleppung des Coronavirus Häfen in Thailand, Taiwan, Japan, Guam und auf den Philippinen nicht anlaufen dürfen.