Taifun «Hagibis» in Japan hinterließ Verwüstung.

Quelle: Masanori Takei/Kyodo News/AP/dpa

Im Kampf gegen die Folgen des tödlichen Taifuns in Japan haben die Bergungskräfte ihren Einsatz in den Überflutungsgebieten fortgesetzt. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 36. Weitere 17 Menschen würden noch vermisst, berichteten japanische Medien.



Der Wirbelsturm "Hagibis" war am Wochenende über weite Teile des Landes hinweggefegt, er hinterließ eine Spur der Verwüstung. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten ganze Wohngebiete. In bergigen Regionen gingen vielerorts Erdrutsche nieder.