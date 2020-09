Ein Frau mit Mundschutz vor einer Börsenanzeige in Tokio. Archivbild

Quelle: Koji Sasahara/AP/dpa

Asiens Leitbörse in Tokio hat anfängliche heftige Verluste wettgemacht und fester geschlossen. Nachdem die Kurse zunächst in Folge der massiven Verluste in New York weiter stark an Boden verloren hatten, ging es mit dem Markt wieder aufwärts.



Hoffnung bereiteten den Investoren Maßnahmen in Japan und den USA, sich mit Konjunkturpaketen gegen das grassierende Coronavirus zu stemmen. Am Ende ging der Nikkei-Index mit einem Aufschlag von 0,85 Prozent beim Stand von 19.867,12 Zählern aus dem Markt.