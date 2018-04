Wladimir Putin und Donald Trump erwägen ein Gipfeltreffen. Quelle: epa Sergei Ilnitsky/EPA/dpa

Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump erwägen ein Gipfeltreffen. Das erklärte der Kreml nach einem Telefonat, in dem Trump Putin zu dessen Wiederwahl gratulierte. Beide hätten eine praktische Zusammenarbeit beim Erhalt des strategischen Gleichgewichts und im Kampf gegen den internationalen Terrorismus erörtert.



An den Krisenherden Ukraine und Syrien sollten Fortschritte erzielt werden. Auch die Probleme in den russisch-amerikanischen Beziehungen seien Thema gewesen.