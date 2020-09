Norbert Röttgen spricht im Bundestag. Archivbild

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat britische Äußerungen über ein Telefonat von Boris Johnson mit Kanzlerin Angela Merkel kritisiert. "Johnson sitzt in der Falle der Brexit-Hardliner und hat darum wohl in der Sache keine Spielräume mehr", sagte der CDU-Politiker der "Welt".



"Es sieht so aus, dass er das Telefonat mit der Kanzlerin missbraucht, um ihr die Schuld zuzuschieben." Johnson hatte mit Merkel telefoniert und anschließend ein niederschmetterndes Resümee durchsickern lassen.