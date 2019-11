Stefanos Tsitsipas mit seiner Trophäe.

Quelle: John Walton/PA Wire/dpa

Nach dem bislang größten Triumph seiner Tennis-Karriere ist Stefanos Tsitsipas in der griechischen Heimat gefeiert worden. "Stefanos the Great" und "Tsitsipas auf dem Gipfel der Welt" schrieb das Portal "sport24.gr". Als erster Spieler seines Landes und jüngster Profi seit Lleyton Hewitt vor 18 Jahren gewann der 21-Jährige die ATP Finals.



Viele Radiosender unterbrachen am Abend ihr Programm und berichteten über die letzten Minuten des Endspiels, das der Athlet mit 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) gegen Dominic Thiem für sich entschied.