Geiselnahme bei Carcassonne Quelle: Pascal Pavani/APA/AFP/dpa

Nach dem Terroranschlag in Südfrankreich haben Ermittler einen Freund des Täters in Polizeigewahrsam genommen. Bereits am Freitag hatten die Ermittler eine Frau aus dem Umfeld des Angreifers Radouane L. in Gewahrsam genommen.



Der 25-Jährige hatte bei mehreren Angriffen in der Region Carcassonne insgesamt vier Menschen getötet. Nach einer Geiselnahme in einem Supermarkt wurde er von Spezialkräften der Gendarmerie erschossen. Der Islamische Staat reklamierte die Taten für sich.