Der Polizist rettete mit seiner Aktion mehrere Menschenleben. Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Frankreich will den verstorbenen Polizisten, der sich bei dem islamistischen Terroranschlag in Südfrankreich gegen Geiseln hat eintauschen lassen, mit einer nationalen Trauerzeremonie würdigen. Präsident Emmanuel Macron erklärte, der Oberstleutnant habe sein Leben geopfert, um die Bürger des Landes zu schützen.



Macron hatte sich nach dem Tod des Polizisten sehr bewegt gezeigt und ihn als Helden gewürdigt. Der 45-Jährige war in der Nacht zum Samstag an seinen schweren Verletzungen gestorben.